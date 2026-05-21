Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: 15-jähriger Schüler bei Verkehrsunfall mit E-Scooter verletzt

Oberhausen (ots)

Am Mittwochmorgen (20.05.) kam es gegen 08:05 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs Concordiastraße / Hansastraße / Am Förderturm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 15-jähriger Oberhausener mit seinem E-Scooter den dortigen Radweg und war auf dem Weg zur Schule. Als er die Concordiastraße im Bereich des Fußgängerüberweges und des dahinterliegenden Radweges in Fahrtrichtung Hansastraße querte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw (Opel Corsa) eines 27-jährigen Fahrzeugführers aus Oberhausen.

Der 15-Jährige konnte nach eigenen Angaben noch rechtzeitig von seinem E-Scooter abspringen, sodass er nicht vollständig vom Pkw erfasst wurde. Der Fahrzeugführer gab an, den E-Scooter übersehen zu haben.

Der Schüler wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Oberhausener Krankenhaus gebracht. Am E-Scooter entstand Sachschaden; das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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