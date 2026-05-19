Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Erfolglose Flucht bei Verkehrskontrolle

Oberhausen (ots)

Am Montagmittag (18.05.) wurde der Verkehr auf der Mülheimer Straße im Bereich des Heinrich-Heine-Gymnasiums kontrolliert. Schwerpunkte: Gurtpflicht und Handyverstöße.

Gegen 12:45 Uhr fiel einem Beamten auf einem Polizeikrad ein Pkw auf, dessen Fahrer während der Fahrt weder den Sicherheitsgurt angelegt hatte noch die Hände ausschließlich am Steuer führte. Der 31-jährige Fahrzeugführer nutzte während der Fahrt sein Smartphone. Das Fahrzeug (VW Touran) wurde angehalten. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Nachdem dem Mann die weiteren polizeilichen Maßnahmen, darunter eine Blutprobenentnahme, erläutert worden waren, versuchte er plötzlich zu Fuß zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung konnte er jedoch eingeholt und fixiert werden. Später wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ihm das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt. Sein Wagen wurde abgeschleppt und sichergestellt.

Die Polizei leitete Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Zudem wurde das Straßenverkehrsamt über den Vorfall informiert, um die Fahreignung des Beschuldigten überprüfen zu lassen.

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