POL-OB: Angebot der Polizei Oberhausen: Selbstbehauptungskurs für Frauen
Oberhausen (ots)
Die Polizei Oberhausen bietet wieder einen Selbstbehauptungskurs für Frauen ab 18 Jahren an!
Der Fokus liegt dabei auf den folgenden Themen: Körpersprache, Mimik sowie der Einsatz der Stimme. Es werden praktische Übungen durchgeführt und Handlungsmöglichkeiten und Strategien erarbeitet, um sich im öffentlichen Raum sicher zu fühlen.
Wann? Am Dienstag (19.05.) in der Zeit von 18 bis 21 Uhr
Wo? Anlaufstelle Marktstraße 47 in 46045 Oberhausen
Wie? Einfach vorab telefonisch anmelden unter der Rufnummer: 0208-826-4511
Rückfragen bitte an:
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