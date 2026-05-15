Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Drei Diebstähle - Drei Festnahmen

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Oberhausen (ots)

In den vergangenen Tagen beschäftigten gleich mehrere Ladendiebstähle die Polizei im Oberhausener Stadtgebiet. So unterschiedlich die Beute auch war - am Ende hatten alle Tatverdächtigen eines gemeinsam: den Termin beim Haftrichter.

Dienstag (12.05.): Gegen 18:30 Uhr entwendete ein 49-jähriger Mann in einem Discounter an der Hermann-Albertz-Straße diverse Lebensmittel und verließ anschließend den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Mitarbeitende sprachen den Mann an und verständigten die Polizei. Der Tatverdächtige blieb kooperativ und wartete auf die Einsatzkräfte. In seinem Rucksack fanden die Polizeibeamtinnen und -beamten neben dem Diebesgut auch eine Axt, einen Dolch sowie geringe Mengen Betäubungsmittel.

Nur wenige Stunden später, gegen 20:50 Uhr, entwendete ein 52-jähriger Mann Kosmetikartikel im Wert eines dreistelligen Betrags aus einem Geschäft im BERO-Zentrum. Weit kam auch er nicht: Mitarbeitende hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Mittwoch (13.05.): Gegen 20:20 Uhr wurde die Polizei zu einem Discounter an der Dorstener Straße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen dort fünf Personen gemeinschaftlich Lebensmittel, Spirituosen und Tabak-waren im dreistelligen Eurobereich entwendet haben. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger versuchte noch zu flüchten, wurde jedoch von einer Mitarbeiterin und einem couragierten Passanten gestoppt und an-schließend der Polizei übergeben. Die übrigen Tatverdächtigen entkamen unerkannt. Das Diebesgut blieb im Geschäft.

Die Gemeinsamkeit aller drei Fälle: Alle Tatverdächtigen verfügten über keinen festen Wohnsitz und befinden sich inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg in Untersuchungshaft.

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