Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Benefizkonzert in Oberhausen begeistert Publikum und sammelt 15.000 Euro für Sternenzelt e. V.

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Oberhausen (ots)

Die Luise-Albertz-Halle in Oberhausen wurde am Sonntagabend (17.05.) zum Treffpunkt für Musik, Gemeinschaft und gelebte Solidarität. Unter dem Motto "Musik verbindet Menschen" luden die Stadtsparkasse Oberhausen und die Polizei Oberhausen gemeinsam zu einem besonderen Benefizkonzert ein, das zahlreiche Besucherinnen und Besucher begeisterte.

Das 45-köpfige Landespolizeiorchester Nordrhein-Westfalen sorgte unter der Leitung von Dirigent Scott Lawton mit eindrucksvoller Filmmusik und einem abwechslungsreichen Programm für einen Konzertabend voller Emotionen und musikalischer Höhepunkte. Das Publikum dankte dem Orchester am Ende mit minutenlangen Standing Ovations.

Besonders berührend waren auch die Gesangseinlagen von Kriminalhauptkommissar Oliver Schmitt. Mit seinem gefühlvollen Filmmedley aus "Der König der Löwen" verzauberte er die Gäste und sorgte für große Begeisterung. Auch die Tanzgruppe "Police Revolution" bereicherte das Programm mit ihrer Darbietung.

Große Freude bereitete zudem der persönliche Besuch von Innenminister Herbert Reul, der mit seiner Teilnahme die Bedeutung der Veranstaltung würdigte.

Der gesamte Erlös des Benefizkonzerts kommt dem Oberhausener Verein Sternenzelt e. V. zugute, der trauernde Kinder und Jugendliche begleitet und wichtige Unterstützung für betroffene Familien leistet. Durch Ticketeinnahmen sowie zusätzliche Spenden konnten zunächst rund 11.000 Euro gesammelt werden. Der Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Oberhausen, Oliver Mebus, rundete die Spendensumme schließlich großzügig auf insgesamt 15.000 Euro auf.

Das Benefizkonzert hat eindrucksvoll gezeigt, wie Musik Menschen zusammenbringen kann und wie viel möglich ist, wenn Gemeinschaft und Engagement aufeinandertreffen.

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