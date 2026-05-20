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Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen
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Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (11.05. - 17.05.2026) wurden der Polizei Oberhausen insgesamt sechs Wohnungseinbrüche gemeldet.

Samstagabend (16.05.):

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus im Oberhausener Marienviertel und gelangten anschließend in eine Wohnung, ohne sichtbare Beschädigungen an der Eingangstür zu hinterlassen. Innerhalb der Wohnung wurden mehrere Räume durchsucht. Die Täter entwendeten Bargeld im dreistelligen Bereich und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Unsere Präventionstipps:

   -	Schließen Sie Haus- und Wohnungstüren stets sorgfältig ab - auch
bei kurzer Abwesenheit.
   -	Vermeiden Sie Hinweise auf Abwesenheiten in sozialen Netzwerken 
oder auf dem Anrufbeantworter.
   -	Nutzen Sie Zeitschaltuhren oder Beleuchtungssysteme, um 
Anwesenheit vorzutäuschen.
   -	Bewahren Sie Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände möglichst in 
einem geprüften Tresor auf.
   -	Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrer 
Nachbarschaft und informieren Sie im Zweifel sofort die Polizei.
   -	Tauschen Sie sich mit Nachbarn aus und achten Sie gegenseitig 
auf ungewöhnliche Beobachtungen.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

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