PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Beim Wenden Motorradfahrer übersehen

Bad Schwalbach (ots)

Beim Wenden Motorradfahrer übersehen,

Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Donnerstag, 19.03.2026, 08:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen wurde ein Motorradfahrer in Oestrich-Winkel von einem Fahrzeug angefahren. Gegen 08:30 Uhr befuhr ein 66-Jähriger mit seinem Mercedes Vito die Rheingaustraße und beabsichtigte im Bereich des Sportplatzwegs zu wenden. Bei dem Vorgang übersah er jedoch einen 40 Jahre alten Motorradfahrer auf seinem Zweirad der Marke Piaggio und fuhr diesen an. Der 40-Jährige wurde beim Zusammenprall verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 2.000 Euro.

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