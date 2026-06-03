Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Ein Einbruch, ein Versuch

Polizei sucht Zeugen

Straelen-Hetzert (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (2. Juni 2026) haben unbekannte Täter auf der Hubertusstraße im Gewerbegebiet ihr Unwesen getrieben. Sie drangen durch eine aufgehebelte Tür in das Büro einer Auto-Waschanlage ein. Dort entwendeten sie Bargeld aus einer Kasse. Auch ein Fenster zu einer Autowerkstatt schlugen die Unbekannten ein, hier wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

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