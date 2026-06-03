Weeze (ots) - Am Dienstag (2. Juni 2026) gegen 11:00 Uhr war ein Mann in seinem Toyota Yaris auf dem Küstersweg unterwegs, als es etwa in Höhe der Hausnummer 20 zu einem Spiegelunfall mit einem entgegenkommenden Auto kam. Der linke Außenspiegel des Toyota wurde dabei beschädigt, vermutlich auch der des anderen Wagens. Bei diesem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Rover gehandelt haben. Dieser habe seine Fahrt kurz ...

mehr