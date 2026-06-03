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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unbekanntes Fahrzeug fährt gegen Mauer
Zeugen gesucht

Geldern-Veert (ots)

Am Freitag (29. Mai 2026) zwischen 17:00 und 20:00 Uhr hat ein unbekannter Fahrzeugführer eine Grundstücksmauer auf der Straße Im Mühlenfeld beschädigt. Vermutlich stieß das Fahrzeug beim Rangieren mit der Anhängerkupplung gegen die Mauer und drückte diese nach innen. Der Verursacher setzte seinen Weg jedoch fort, ohne sich weiter darum zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, melden sich daher bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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