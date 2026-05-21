PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Mehrfach gesuchter Mann kann Geldstrafe (9733,- Euro) nicht zahlen: Haft

BPOL-FL: Mehrfach gesuchter Mann kann Geldstrafe (9733,- Euro) nicht zahlen: Haft
  • Bild-Infos
  • Download

Harrislee (ots)

Gestern Abend gegen 23.15 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen aus Dänemark kommenden PKW mit zwei Insassen am Grenzübergang Harrislee. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung des Beifahrers stellten die Beamten fest, dass gegen den 40-jährigen Bosnier zwei Haftbefehle vorlagen.

Die Staatsanwaltschaft suchte ihn in zwei Fällen wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er hatte im Jahr 2024 die Zahlung eines Strafbefehls ignoriert. Bei deinem zweiten Verkehrsdelikt im Jahr 2025 hatte der Mann die Zahlung der Geldstrafe offensichtlich nicht vorgenommen und war nun unbekannten Aufenthalts.

Die Bundespolizisten verhafteten den Bosnier und gaben ihm die Möglichkeit, die Geldstrafen in Höhe von insgesamt 9733,- Euro zu zahlen.

Da dieser das Geld nicht aufbringen konnte wurde er in die Justizvollzugsanstalt Kiel eingeliefert. Dort verbringt er nun die nächsten 74 Tage.

Nur eine halbe Stunde zuvor kontrollierte eine Bundespolizeistreife einen VW Sharan in Harrislee. Der Fahrer stoppte abrupt an einer Bushaltestelle, als die Beamten Anhaltsignale gaben.

Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch beim Fahrer wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 0,99 . (siehe Bild).

Eine hinzugerufene Streife des 1. Polizeireviers übernahm den alkoholisierten Fahrer und ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Den 40-jährigen Polen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: presse.flensburg@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 09:26

    BPOL-FL: NMS - Mann ohne Fahrkarte greift Polizisten an

    Neumünster (ots) - Gestern Mittag gegen 12.30 Uhr wurden Bundespolizisten in Neumünster zu einem Einsatz im Zug gerufen, da ein Zugbegleiter Schwierigkeiten mit einem Mann ohne Fahrkarte hatte. Die Beamten forderten den Mann auf, den Zug auf Weisung des Bahnpersonals zu verlassen. Dieser wollte dies offensichtlich nicht und trat in Richtung zweier Bundespolizisten. Er musste in Handschellen zur Dienststelle gebracht ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 11:24

    BPOL-FL: Vermeintliche Entführung entpuppt sich als Streitigkeit

    Handewitt/Preetz (ots) - Freitagabend gegen 19.30 Uhr wurde der Landespolizei in Preetz eine mögliche Entführung gemeldet. Eine Frau schrie hysterisch als sie von einem Mann ins Auto gebracht wurde. An dem Fahrzeug befanden sich dänische Kennzeichen, so dass der Verdacht bestand, dass der PKW nach Dänemark wollte. Sofort wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Die Bundespolizei in Flensburg besetzte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren