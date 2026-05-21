Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Mehrfach gesuchter Mann kann Geldstrafe (9733,- Euro) nicht zahlen: Haft

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Harrislee (ots)

Gestern Abend gegen 23.15 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen aus Dänemark kommenden PKW mit zwei Insassen am Grenzübergang Harrislee. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung des Beifahrers stellten die Beamten fest, dass gegen den 40-jährigen Bosnier zwei Haftbefehle vorlagen.

Die Staatsanwaltschaft suchte ihn in zwei Fällen wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er hatte im Jahr 2024 die Zahlung eines Strafbefehls ignoriert. Bei deinem zweiten Verkehrsdelikt im Jahr 2025 hatte der Mann die Zahlung der Geldstrafe offensichtlich nicht vorgenommen und war nun unbekannten Aufenthalts.

Die Bundespolizisten verhafteten den Bosnier und gaben ihm die Möglichkeit, die Geldstrafen in Höhe von insgesamt 9733,- Euro zu zahlen.

Da dieser das Geld nicht aufbringen konnte wurde er in die Justizvollzugsanstalt Kiel eingeliefert. Dort verbringt er nun die nächsten 74 Tage.

Nur eine halbe Stunde zuvor kontrollierte eine Bundespolizeistreife einen VW Sharan in Harrislee. Der Fahrer stoppte abrupt an einer Bushaltestelle, als die Beamten Anhaltsignale gaben.

Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch beim Fahrer wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 0,99 . (siehe Bild).

Eine hinzugerufene Streife des 1. Polizeireviers übernahm den alkoholisierten Fahrer und ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Den 40-jährigen Polen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit.

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