Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Tennisheim

Polizei sucht Zeugen

Wachtendonk (ots)

Zwei bisher unbekannte Tatverdächtige sind am Donnerstag (04. Juni 2026) gegen 03:10 Uhr in ein Vereinsheim eines Tennisclubs in Wachtendonk, Achter de Stadt, eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Gebäude. Dort öffneten sie ebenfalls gewaltsam eine verschlossene Innentür. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Die beiden unbekannten Personen waren augenscheinlich männlich und dunkel bekleidet. Einer der beiden trug einen hellen Rucksack bei sich, der andere hatte reflektierende Schuhe an. Die Kriminalpolizei in Geldern hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat bzw. zu verdächtigen Feststellungen im Bereich des Tatortes machen können. Hinweise erbeten unter Telefon 02831 1250. (sp)

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