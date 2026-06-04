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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Versuchter Wohnungseinbruch

Goch (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 03.06.2026, 05:15 Uhr bis 12:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter, die Hauseingangstür einer Doppelhaushälfte in der Gregoriussstraße in Goch aufzuhebeln. Als dieses misslang, flüchteten sie unerkannt. Hinweise zur Tatklärung werden erbeten an die Polizei in Goch, Tel. 02823/1080.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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