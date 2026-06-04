POL-KLE: Versuchter Wohnungseinbruch
Goch (ots)
In der Zeit von Mittwoch, 03.06.2026, 05:15 Uhr bis 12:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter, die Hauseingangstür einer Doppelhaushälfte in der Gregoriussstraße in Goch aufzuhebeln. Als dieses misslang, flüchteten sie unerkannt. Hinweise zur Tatklärung werden erbeten an die Polizei in Goch, Tel. 02823/1080.
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