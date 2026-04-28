Feuerwehr München

FW-M: Lkw-Fahrerhaus in Vollbrand (Oberföhring/Unterföhring)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Dienstag, 28. April 2026, 6.12 Uhr

Effnerstraße + M3

In den frühen Dienstagmorgenstunden ist es an der Auffahrt von der Effnerstraße zur M3 zu einem Brand eines Lastkraftwagens gekommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr München sowie der Freiwilligen Feuerwehr Unterföhring waren im Einsatz.

Ein Mitarbeiter der Feuerwehr München befand sich auf dem Weg zu seiner Dienststelle, als er den brennenden Lkw bemerkte. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Feuerwache 8 begab er sich umgehend dorthin und informierte von der Nachrichtenstelle aus seine Kollegen. Parallel dazu wurde die Integrierte Leitstelle verständigt.

Bereits beim Ausrücken war eine deutliche Rauchsäule sichtbar. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Müllwagen lichterloh, das Feuer hatte auf das Führerhaus übergegriffen. Der Fahrer des Lastkraftwagens konnte sich rechtzeitig ins Freie retten und blieb unverletzt.

Die Feuerwehr leitete sofort die Brandbekämpfung ein. Hierzu kam zunächst ein C-Strahlrohr zum Einsatz. Um eine schnelle Löschwirkung zu erzielen, wurde ein Wasser-Schaum-Gemisch verwendet. Kurz darauf trafen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Unterföhring ein und unterstützten die Maßnahmen. Mit insgesamt zwei Rohren konnte das Feuer nach wenigen Minuten gelöscht werden.

Während der Löscharbeiten musste die Auffahrt vorübergehend vollständig gesperrt werden.

Die Ursache für den Brand ist derzeit unklar. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden.

(ret)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell