Feuerwehr München

FW-M: Wochenendrückblick der Feuerwehr München für den 24. bis 26. April 2026

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München (ots)

Freitag, 24. April 2026; 22.24 Uhr - Lkw durchbricht Mittelleitplanke Bundesautobahn A99 (Allach)

Am späten Freitagabend ist ein Lkw auf der A 99 schwer verunfallt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt.

Gegen 22.24 Uhr kam ein Lkw aus bislang unbekannten Gründen kurz nach dem Allacher Tunnel in Richtung Lindau nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach die Mittelleitplanke. Das Fahrzeug stürzte um. Einsatzkräfte der Feuerwehr München sicherten die Unfallstelle ab. Da sich auch Fahrzeugteile auf der Gegenfahrbahn befanden, wurde die A 99 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der 45-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Münchner Klinik transportiert. Durch die Einsatzkräfte wurde der Kraftstoff aus dem Tank des Fahrzeugs abgepumpt.

Aufgrund der aufwändigen Bergungsarbeiten war die Autobahn bis in die Morgenstunden gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt.

Samstag, 25. April 2026; 10.20 Uhr - Pkw in Vollbrand Neurieder Straße (Fürstenried)

Ein Pkw ist am Samstagvormittag in Fürstenried in Brand geraten. Verletzt wurde bei dem Brandeinsatz niemand.

Einsatzkräfte der Feuerwehr München wurden gegen 10.20 Uhr in die Neurieder Straße alarmiert. Am Einsatzort stand ein VW Golf in Flammen. Passanten hatten noch versucht, den Entstehungsbrand zu löschen. Ein Atemschutztrupp bekam die Flammen mit Löschschaum rasch unter Kontrolle. Anschließend wurde der Pkw mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert.

Warum das Fahrzeug ein Raub der Flammen wurde und die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens sind der Feuerwehr nicht bekannt.

(bro)

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