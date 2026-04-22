Feuerwehr München

FW-M: Brandmeldeanlage meldet Dachstuhlbrand (Schwabing)

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München (ots)

Mittwoch, 22. April 2026, 13.20 Uhr

Königinstraße

Am frühen Mittwochnachmittag brannte eine Lüftungsanlage in einem Schwabinger Bürohaus. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Um 13.20 Uhr ging die Meldung einer Brandmeldeanlage bei der Integrierten Leitstelle ein. Daraufhin wurde ein Halbzug zum Geschäftshaus in der Königinstraße alarmiert. Kurz nach der ersten Alarmierung riefen mehrere Mitarbeitende aus dem Bürokomplex den Notruf an und meldeten Flammenschein auf dem Dach. Sofort wurden weitere Einsatzkräfte alarmiert. Auch die automatisierte Drohne machte sich auf den Weg zur Einsatzstelle. Noch bevor die ersten Einheiten den Einsatzort erreichten, konnten die Meldungen durch Drohnenbilder bestätigt werden. Während auf dem Dach umgehend die Löscharbeiten eingeleitet wurden, kontrollierten nachrückende Kräfte das restliche Gebäude auf Rauchausbreitung. Eine Person wurde vor Ort ambulant durch den Rettungsdienst versorgt, der Transport in eine Klinik war nicht notwendig. Die Flammen auf dem Dach waren schnell unter Kontrolle. Um alle Glutnester sicher zu finden und abzulöschen, wurde die Dachhaut mittels spezieller Rettungssägen großflächig geöffnet. Abschließend wurde die Brandstelle mit speziellem Druckluftschaum (CAFS) abgedeckt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Im Einsatz waren zirka 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr München. Der Einsatz konnte nach zweieinhalb Stunden beendet werden. Zur Brandursache und Schadenhöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(rec)

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