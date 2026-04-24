Feuerwehr München

FW-M: Der Girls' Day 2026 bei der Feuerwehr München (Stadtgebiet)

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München (ots)

Donnerstag, 16. April 2026, 9.00 bis 15 Uhr Feuerwachen 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

Die Branddirektion der Landeshauptstadt hat auch beim diesjährigen Girls' Day mit einem umfangreichen Programm auf Feuerwachen im ganzen Stadtgebiet teilgenommen. Zahlreichen Mädchen konnte nahegebracht werden, wie vielfältig die Aufgaben der Feuerwehr sind.

Auf sieben Feuerwachen konnte an mehreren Stationen klassische Feuerwehrarbeit gezeigt und ausprobiert werden. Dazu gehörte das Kennenlernen der Wachen, des Fuhrparks, aber auch eingespielter Abläufe, beispielsweise bei einer Alarmierung. Was eine Feuerwehrfrau nach einer solchen Alarmierung erwarten kann, wurde bei bestem Wetter ausführlich demonstriert und von allen Mädchen mit Begeisterung getestet. Wichtige Maßnahmen bei der Versorgung von schwer verletzten oder erkrankten Personen, wie die Reanimation, der Löschangriff mit Feuerlöscher oder Strahlrohr sowie die technische Hilfeleistung mit Schere und Spreizer gehörten auf allen Wachen zum Pflichtprogramm. Auch die Spezialeinheiten der Berufsfeuerwehr konnten sich an ihren Standorten präsentieren: Die Höhenrettungsgruppe der Wache 8 zeigte ihr Können ebenso wie die Wasserrettungsgruppe der Wache 6 oder die Kranspezialist*innen der Wache 9 in Neuperlach.

Auf der Feuerwache 3 erklärte die IT-Abteilung der Branddirektion, was im Hintergrund nötig ist, damit diese Einheiten in den Einsatz gehen können. Von der Telefonie beim Notruf über Funk und Datenübertragung bis zu Brandmeldeanlagen: Oft ist nicht auf den ersten Blick erkennbar, welche vielfältigen Themen die Feuerwehr selbst abdecken muss.

Der Girls' Day ist für die Feuerwehr eine ideale Möglichkeit, sich speziell an diese Zielgruppe als mögliche Arbeits- und Ausbildungsstelle zu wenden. Die mittlerweile zahlreichen neuen und altbewährten Einstiegswege wurden dementsprechend an allen Standorten thematisiert. Ob frisch von der Schule, nach einer Ausbildung oder einem Studium - der Weg zur Feuerwehr München steht nahezu jeder Frau offen.

Alle Ausbildungswege bei der Feuerwehr finden sich hier: https://stadt.muenchen.de/infos/ausbildung-feuerwehr.html

(pes)

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