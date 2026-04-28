Feuerwehr München

FW-M: Kellerbrand in Wohnanwesen (Obermenzing)

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München (ots)

Montag, 27. April 2026, 17.32 Uhr Tschaikowskystraße

Am Montagabend ist es in einem Zweifamilienhaus zu einem Kellerbrand gekommen; dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wartete der Eigentümer bereits vor dem Anwesen und wies die Feuerwehr ein. Der Einsatzleiter konnte den Kellerbrand bereits am Hauseingang bestätigen, da das gesamte Treppenhaus stark verraucht war.

Umgehend ging ein Atemschutztrupp mit einem C-Rohr in den verwinkelten Keller vor. Da die Einsatzkräfte nichts sehen konnten, wurden von außen zwei Kellerfenster eingeschlagen, um eine Belüftungsöffnung zu schaffen. Zusätzlich kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz, wodurch sich die Sichtverhältnisse deutlich verbesserten.

Im weiteren Verlauf konnte ein Luftbefeuchter als Brandursache lokalisiert werden. Das Feuer wurde schnell gelöscht.

Die anschließenden Belüftungsmaßnahmen gestalteten sich jedoch zeitintensiv. Parallel zur Brandbekämpfung wurde ein weiterer Atemschutztrupp eingesetzt, um die beiden Wohnungen im Gebäude zu kontrollieren.

Der entstandene Sachschaden wird aufgrund der starken Verrußung sowie der beschädigten Elektrik im Keller auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. (ret)

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