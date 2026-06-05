POL-KLE: Emmerich am Rhein - Verkehrsstörung an der Rheinbrücke zwischen Emmerich und Kleve aufgrund eines defekten Lkw

Goch (ots) - Am Mittwoch (03. Juni 2026) gegen 21:30 Uhr kam es in Goch an der Einmündung der Dieselstraße in die Feldstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Roller-Fahrer. Ein 15-jähriger aus Goch fuhr mit seinem Mofa die Daimlerstraße in Richtung Feldstraße. An der dortigen Einmündung hielt er an und schaute nach vorfahrtsberechtigten anderen ...

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