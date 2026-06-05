POL-KLE: Emmerich am Rhein - Verkehrsstörung an der Rheinbrücke zwischen Emmerich und Kleve aufgrund eines defekten Lkw
Emmerich am Rhein (ots)
Aufgrund eines defekten Lkw auf der Rheinbrücke zwischen Emmerich und Kleve kommt es derzeit zu größeren Verkehrsstörungen auf beiden Rheinseiten. Der Verkehr wird an der Störungsstelle durch Polizeibeamte geregelt. Bitte folgen Sie den Anweisungen der eingesetzten Beamten. Vermutlich wird die Störung nach jetzigen Stand etwa bis gegen 15:00 Uhr andauern. (sp)
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