Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Roller-Fahrer bremst ab und stürzt

schwer verletzt ins Krankenhaus

Goch (ots)

Am Mittwoch (03. Juni 2026) gegen 21:30 Uhr kam es in Goch an der Einmündung der Dieselstraße in die Feldstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Roller-Fahrer. Ein 15-jähriger aus Goch fuhr mit seinem Mofa die Daimlerstraße in Richtung Feldstraße. An der dortigen Einmündung hielt er an und schaute nach vorfahrtsberechtigten anderen Verkehrsteilnehmern. Dabei kam er etwas weit auf der Fahrbahn der Feldstraße zum Stehen, so dass ein mit seinem Kleinkraftrad aus Richtung der Straße Am Mooshof kommender 39-jähriger Mann aus Goch stark abbremsen musste und dadurch zu Fall kam. Er verletzte sich bei dem Sturz schwer und wurde mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. (sp)

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