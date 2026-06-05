Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unbekannte legen Feuer in Toilettenhäuschen an der Stadthalle

Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Donnerstag (04. Juni 2026) gegen 22:00 Uhr wurde an der Wasserstraße in Kleve am dortigen Parkplatz an der Stadthalle ein mobiles Toilettenhäuschen durch Feuer stark beschädigt. Derzeit noch unbekannte Personen haben das sogenannte "Dixie-Klo" von innen mit einem Schlafsack, welcher angezündet wurde, beschädigt. Die Tür des Toilettenhäuschens war verkeilt, als Zeugen auf den Qualm daraus aufmerksam wurden. Gemeinsam mit Anwohnern konnte das Feuer gelöscht werden, so dass die hinzugerufene Feuerwehr Kleve nur noch kurze Nachlöscharbeiten durchführen musste. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat selber oder zu verdächtigen Feststellungen im Bereich des Tatortes machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

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