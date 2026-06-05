Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Geparkter Pkw am Euregio-Park beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Weeze (ots)

An der Straße Euregio-Park in Weeze wurde am Sonntag (31. Mai 2026) in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 21:10 Uhr ein geparkter Pkw durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der blaue Wagen vom Typ Nissan Micra stand vorwärts in einer quer zur Fahrbahn eingezeichneten Parktasche geparkt und wurde an der hinteren rechten Seite, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich unerkannt entfernt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Unfallflucht machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

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