Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Unbekannter Pkw-Fahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und gerät auf Gehweg

25-Jährige springt geistesgegenwärtig zur Seite

Weeze (ots)

Nur der Reaktionsfähigkeit einer 25-jährigen Frau aus Weeze ist es zu verdanken, dass es bei einer Verkehrsunfallflucht in Weeze "nur" zu Sachschaden gekommen ist. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eines silbernen Pkw mit polnischem Kennzeichen war am Samstag (30. Mai 2026)gegen 15:00 Uhr aus Richtung Kardinal-Galen-Straße kommend, auf dem Köstersweg in Richtung Gehrstraße unterwegs. Er verlor offensichtlich in Höhe des Netto-Marktes die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet nach links auf den Gehweg und stieß dort gegen ein Verkehrszeichen und gegen eine Hauswand. Im Weiteren fuhr er auf eine Fußgängerin zu. Diese, die 25-jährige Frau aus Weeze, konnte schnell zu Seite springen und wurde glücklicherweise von dem Fahrzeug nicht erfasst, sie wurde auch nicht verletzt. Das Fahrzeug entfernte sich dann, der weitere Fluchtweg ist nicht bekannt. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt nach dem Fahrzeug, von welchem nur ein Kennzeichen-Fragment "B 2986" abgelesen werden konnte. Am Unfallort bleiben diverse Verkleidungsteile des Fahrzeuges zurück, überwiegend Kunststoffteile vom Unterboden. Es ist daher davon auszugehen, dass das Fahrzeug im Bereich des Unterbodens stark beschädigt sein muss. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

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