Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Pkw zerkratzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurden am Dienstag (20.05.2026), im Zeitraum zwischen 16.00 Uhr und 16.50 h mehrere geparkte Fahrzeuge in der Richard-Wagner-Straße in Neustadt an der Weinstraße zerkratzt. Bislang wurden 11 beschädigte Pkw festgestellt. An allen Fahrzeugen wurde die Fahrzeugseite zerkratzt. Hinweise auf den oder die Täter liegen zur Zeit nicht vor. Geschädigte und Personen, die Hinweise auf tatverdächtige Personen geben können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de bei der Polizei in Neustadt an der Weinstraße zu melden.

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