Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck/Schachen: Auto kommt von der Fahrbahn ab - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 12.06.2026, gegen 02.00 Uhr kam ein 39-jähriger VW-Fahrer zwischen Hochsal und Schachen aus bislang nicht geklärten Gründen von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baumstumpf und verletzte sich dadurch leicht. Am PKW entstand ein Sachschaden von mindestens 2000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

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