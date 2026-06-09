Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kettensäge aus Haus gestohlen

Suhl (ots)

Unbekannte Einbrecher verschafften sich in der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem leerstehenden Wohnhaus im Dombergweg in Suhl. Aus dem Inneren nahmen die Täter eine Kettensäge der Marke "Stihl" im Wert von etwa 250 Euro mit und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch oder dem Verbleib der Säge nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0141215/2026 entgegen.

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