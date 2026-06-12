Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Auto auf Drogerieparkplatz angefahren - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.06.2026, zwischen 09.00 Uhr und 9:45 Uhr wurde ein roter Fiat auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in Albbruck angefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Fahrerin eines weißen Autos einen bereits in der Parklücke stehenden roten Fiat Panda beim Einparken beschädigt haben. An diesem entstand ein Sachschaden von ungefähr 1000 Euro. Anschließen habe die Fahrerin im angrenzenden Drogeriemarkt das Kennzeichen des Fiats ausrufen lassen. Nach Anbringen einer Notiz soll sie sich dann von der Unfallstelle entfernt haben. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen sucht nun die Verursacherin und Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell