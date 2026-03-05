Hauptzollamt Hannover

HZA-H: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover, der Polizeidirektion Hannover und des Hauptzollamts Hannover - Verdacht auf Schwarzarbeit und Betäubungsmittelhandel

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei Hannover und des Hannoveraner Zolls durchsuchten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hannover am 25.02.2026 diverse Bars und Wohnungen in Hannover, Laatzen und Garbsen aufgrund des Verdachts des Betäubungsmittelhandels sowie des Sozialversicherungsbetrugs.

Vorausgegangen war seitens des Zolls die Prüfung einer Bar durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit gegen Ende letzten Jahres. Bei der Prüfung wurden insgesamt drei Arbeitnehmende angetroffen, von denen keiner zum damaligen Zeitpunkt durch die Geschäftsführer der Bar zur Sozialversicherung angemeldet wurde. "Meine Kollegen leiteten bereits damals gegen die beiden Geschäftsführer ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelten - besser bekannt als "Sozialversicherungsbetrug"- ein", so Enrico Bacher, Pressesprecher des Hauptzollamtes Hannover.

Da auch bei der Polizei Hannover gegen die Betreiber der Bar (22 und 42 Jahre alt) und einen 29-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen geführt wird, kam es am vergangenen Mittwoch zu gemeinsamen Durchsuchungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hannover.

Bei den Durchsuchungen der Bars und Privatwohnungen stellten die Beamten neben Unterlagen, diversen Mobiltelefonen und anderen mobilen Datenträgern auch mehr als ein Kilogramm Marihuana, über ein halbes Kilogramm Amphetamine, 30 Gramm Kokain, größere Mengen Ethanol zur Herstellung von Drogen, Waffenteile, scharfe Munition und einen vermutlich gestohlenen E-Scooter sicher. Auch Bargeld, versteckt hinter einem Spielautomaten, wurde im Rahmen der Vermögensabschöpfung vorerst sichergestellt. Unterstützt wurden die Beamten durch zwei Rauschgiftspürhunde.

"Durch die Sicherstellung der Unterlagen und Datenträger erhoffen wir uns unter anderem den Verdacht des Sozialversicherungsbetruges weiter erhärten zu können. Bei einer Bar, die fast 24 Stunden geöffnet hat, haben wir den Verdacht, dass diese nicht nur durch vier Arbeitnehmer, die mittlerweile als Minijobber gemeldet wurden, bewirtschaftet werden kann", so Oliver Eisenhauer, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Hannover.

Ein 42 Jahre alter Mann, einer der insgesamt drei Beschuldigten, wurde noch am Mittwoch in die JVA verbracht, da gegen ihn eine nicht vollstreckte Freiheitsstrafe in Höhe von acht Monaten ausstand.

Original-Content von: Hauptzollamt Hannover, übermittelt durch news aktuell