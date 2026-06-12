Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Motorrad fährt auf Auto auf und verletzt sich

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.06.2026, befuhr gegen 13:30 Uhr ein 35-Jähriger mit seinem Skoda die L159 und beabsichtige nach Links in Richtung Bonndorf abzubiegen. Ein ihm folgender 51-jähriger Motorradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Durch den Aufprall und den anschließenden Sturz verletzte sich der Motorradfahrer und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden sein. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

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