Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260601.4 Glückstadt: Täter entriegelt Oberlichtfenster und dringt in Geschäft ein

Glückstadt (ots)

In der Nacht zu Freitag ist es in Glückstadt zu einem Einbruch in ein Geschäft gekommen. Ein unbekannter Täter drang in die Räume ein und entwendete Bargeld. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der Einbruch ereignete sich in der Straße Am Markt im Zeitraum von Donnerstag, 17:15 Uhr, bis Freitag, 08:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt stellte ein Verantwortlicher die Tat fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen machte sich der unbekannte Täter an einem Oberlichtfenster zu schaffen, das zur Großen Nübelstraße liegt. Er entriegelte das in einer Höhe von etwa 200 bis 250 Zentimetern liegende Fenster, kletterte hindurch und gelangte so in die Geschäftsräume.

In dem Geschäft durchsuchte der Täter mehrere Räume und flüchtete anschließend mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Die Kriminalpolizei Itzehoe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Wer in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Am Markt oder Große Nübelstraße beobachtet hat, sollte sich unter 04821 6020 melden.

Björn Gustke

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