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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hakenkreuzgraffiti auf Auto in Erle gesprüht - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 8. April 2026, und Freitag, 10. April 2026, zwei geparkte Autos in Erle mit Graffiti besprüht. Auf beide Fahrzeuge, die auf einem Parkplatz an der Straße An der Gräfte abgestellt waren, wurden teilweise unleserliche Schriftzüge aufgesprüht. Das Auto einer 48-Jährigen aus Recklinghausen wurde außerdem mit einem Hakenkreuz und einer Beleidigung besprüht.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, sich unter den Telefonnummern 0209 365 8501 oder 0209 365 8240 zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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