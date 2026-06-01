Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260601.2 Brunsbüttel: Illegal entsorgter E-Scooter löst Feuerwehreinsatz aus - Müllwagen gerät in Brand

Brunsbüttel (ots)

Am frühen Samstagmorgen ist es in Brunsbüttel zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein illegal im Hausmüll entsorgter E-Scooter einen Schwelbrand in einem Entsorgungsfahrzeug verursacht hatte.

Gegen 06.55 Uhr bemerkte der Fahrer eines Müllwagens während seiner regulären Tour eine deutliche Rauchentwicklung aus dem geladenen Container seines Fahrzeugs. Um eine Gefährdung im öffentlichen Verkehrsraum zu minimieren und eine kontrollierte Brandbekämpfung zu ermöglichen, steuerte der Fahrer das Fahrzeug umgehend zurück auf das Firmengelände in der Fritz-Staiger-Straße.

Die alarmierte Feuerwehr Brunsbüttel leitete auf dem Betriebsgelände unverzüglich die Löscharbeiten ein. Die Einsatzkräfte leerten im Zuge der Löscharbeiten teilweise den Container. Hier stellt die Feuerwehr die Ursache des Brandherds fest: Im Müll befand sich ein illegal entsorgter E-Scooter. Dessen Akku hatte sich mutmaßlich durch die mechanische Belastung während des Pressvorgangs im Fahrzeug entzündet und die Rauchentwicklung ausgelöst.

Am Entsorgungsfahrzeug entstand durch das schnelle Eingreifen kein Sachschaden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass Elektroaltgeräte und insbesondere lithiumionenakkubetriebene Fahrzeuge wie E-Scooter unter das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) fallen. Sie dürfen keinesfalls über den Haus- oder Restmüll entsorgt werden, da von beschädigten Akkus erhebliche Brand- und Explosionsgefahren ausgehen.

Theresa Straßmann

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