Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260601.1 Brunsbüttel: Sachschaden nach Seeunfall auf Reede

Brunsbüttel (ots)

Am Sonntag kam es auf der Nord-West-Reede vor Brunsbüttel zu einer Kollision zwischen zwei Seeschiffen. Personen verletzten sich nicht. An beiden Schiffen entstand Sachschaden.

Um 05:43 Uhr passierte ein unter portugiesischer Flagge fahrendes Schwergutschiff auf der Nord-West-Reede ein dort vor Anker liegendes Containerschiff, welches ebenfalls unter portugiesischer Flagge fährt. Das von See kommende Schwergutschiff wollte anschließend ebenfalls auf der Reede ankern.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das Schwergutschiff mit langsamer Geschwindigkeit an dem Ankerlieger vorbei. Durch die geringe Fahrt und den Versatz infolge ablaufenden Wassers kam es zur Kollision. Dabei stieß das Backbordheck des fahrenden Schiffes gegen den Steuerbordbug des vor Anker liegenden Containerschiffes.

An beiden Seeschiffen entstand jeweils etwa sechs Meter oberhalb der Wasseroberfläche Sachschaden. Personen verletzten sich nicht. Betriebsstoffe traten nicht aus.

Die BG Verkehr verhängte gegen beide Seeschiffe ein Weiterfahrverbot bis zur Bestätigung der jeweiligen Klasse. Die Wasserschutzpolizei fertigte eine Seeunfallanzeige.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell