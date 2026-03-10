FW Porta Westfalica: 10.03.2026 - Großbrand einer KFZ-Werkstatt in Porta Westfalica Barkhausen

Feuerwehr Porta Westfalica

Porta Westfalica Barkhausen. Die Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica wurde am Dienstag, 10.03.2026, gegen 12:34 Uhr zu einem Brand in einem Autohaus im Ortsteil Barkhausen alarmiert. In der Werkstatt war bei Arbeiten ein Feuer ausgebrochen, welches schnell um sich griff und große Teile des Betriebes erfasste. Die Feuerwehr bekämpfte den Großbrand mit zahlreichen Kräften, die Verkaufsräume und ein neuer Anbau konnten gehalten werden. Verletzt wurde niemand.

Betroffen ist das Autoforum Wiegers am Erbeweg in Barkhausen. Das betroffene Gebäude liegt im Gewerbegebiet Barkhausen am Kreisel B65/Erbeweg/Porta Allee, in unmittelbarer Nähe befinden sich zahlreiche Betriebe und das Krankenhaus Minden. In der Kfz-Werkstatt kam es nach Angaben von Beschäftigten bei Arbeiten zu einem Brand, dieser griff schnell um sich. Alle Personen, darunter auch 3 Bauarbeiter, konnten das Gebäude aus eigener Kraft verlassen, es wurde niemand verletzt. Löschversuche mit Feuerlöschern brachten keinen Erfolg. Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchwolke sichtbar. Kurz nach dem Eintreffen erfolgte eine Durchzündung, der Brand erfasste die Werkstatt, 2 vorgelagerte Garagen zur Fahrzeugannahme und Begutachtung sowie die Waschanlage. Über dem Gebäude stand eine dichte, schwarze Rauchwolke. Diese zog über die B65 in Richtung Minden. In den Werkstätten befanden sich Betriebsmittel, Öle, Lacke und Farben. Immer wieder waren Knallgeräusche aus dem Inneren zu hören Es erfolgte umgehend eine Alarmstufenerhöhung, weitere Einheiten wurden zur Einsatzstelle alarmiert. Die Feuerwehr ging mit mehreren Trupps unter schwerem Atemschutz gegen den Brand vor. Der Verkaufs- und Ausstellungsbereich war durch Brandschutztüren von dem betroffen Bereich baulich getrennt und konnte gehalten werden, er ist allerdings durch Brandrauch und Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen worden. Im hinteren Bereich des Gebäudes finden aktuell Bauarbeiten statt, dazu ist ein Kran neben dem Gebäude aufgestellt. Hier konnte eine Ausbreitung in die neuen Gebäudeteile zum Kreisel verhindert werden, hier befindet sich ein Reifenlager. Die Brandbekämpfung erfolgte auch über 2 Drehleitern, welche über Wenderohre Wasser in die Flammen gaben. Über die Leitstelle wurde eine Warnung über die App Nina an die Bevölkerung ausgegeben, Betriebe in Zugrichtung der Rauchwolke sollten Lüftungsanlagen abschalten. Das Krankenhaus war nicht betroffen. Zur Kontrolle der Ausbreitung der Rauchwolke und möglicher Schadstoffe wurden ABC-Einheiten (Messzug NRW) des Kreises alarmiert. Diese führten zahlreiche Messungen im Stadtgebiet von Minden und darüber hinaus durch. Die zuständigen Behörden, Kreisbrandmeister und Versorger wurden zur Einsatzstelle alarmiert (Stadtwerke, Abwasserbetrieb, Bauordnungsamt, Energieversorger, Umweltamt, Untere Wasserbehörde). Gas, Wasser und Strom wurden für das gesamte Gebäude abgestellt. Das Dach im betroffenen Bereich war in Teilen bereits eingestürzt und nicht mehr tragfähig, ein Betreten des Hallen nicht mehr möglich. Das Löschwasser war mit Betriebsstoffen kontaminiert, ein Pumpwagen des Abwasserbetriebs wurde zum Absaugen eingesetzt. Die Löschmaßnahmen zeigten Wirkung, allerdings flammten in der Werkstatthalle immer wieder Brände auf. Zur Bekämpfung wurde ein massiver Schaumangriff über die Drehleiter und ein Schaumrohr von außerhalb vorgenommen. Gegen 16:30 Uhr konnte ein Großteil der Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen. Die Löscharbeiten wurden fortgesetzt und dauern aktuell noch an. Einsatzleiter: Fabian Schulte; eingesetzte Kräfte vor Ort: Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache, Ehrenamtliche Löschgruppen: Hausberge-Lohfeld, Holzhausen, Holtrup-Vennebeck-Costedt, Neesen-Lerbeck, Eisbergen, Veltheim-Möllbergen (ABC-Erkunder, Grundschutz), Nammen, Barkhausen, Einsatzdokumentation, Einsatzführungsdienst Feuerwehr Minden mit Drehleiter Stadtmitte, ABC-Einheiten des Kreises (Messzug NRW) aus: Minden, Porta, Bad Oeynhausen, Lübbecke, Stemwede Kreisbrandmeister Rettungsdienst FW Porta und Minden, DRK Barkhausen Stadtwerke, Abwasserbetrieb, Bauordnungsamt, Energieversorger, Umweltamt, Untere Wasserbehörde Polizei. Ca. 140 Einsatzkräfte. Einsatzende: offen.

