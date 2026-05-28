Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260528.2 Elpersbüttel

Sankt Michaelisdonn: Gefährliches Rennen und Flucht vor der Polizei - Zeugen nach Motorrad-Verfolgungsfahrt gesucht

Elpersbüttel / Sankt Michaelisdonn (ots)

Am Mittwochnachmittag flüchteten zwei Motorradfahrer auf den Landesstraßen 138 und 140 mit massiv überhöhter Geschwindigkeit vor einer Polizeistreife. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und möglicherweise gefährdeten Verkehrsteilnehmern.

Gegen 17:07 Uhr befand sich eine Streifenbesatzung der Polizei Meldorf auf der L 138 von Windbergen kommend in Richtung Meldorf. Auf Höhe der Ortschaft Elpersbüttel, im Bereich Elpersbüttelerdonn, kamen den Beamten zwei Motorräder - ein auffällig gelbes sowie ein dicht dahinter fahrendes, dunkles Motorrad - mit massiv überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Ein optisches Signal der Beamten zur Mäßigung des Tempos ignorierten die Fahrer und beschleunigten ihre Maschinen stattdessen weiter.

Die Streife wendete daraufhin das Einsatzfahrzeug und nahm unter Nutzung von Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung in Richtung Sankt Michaelisdonn auf. Aufgrund der extrem hohen Geschwindigkeit verloren die Polizisten die Fahrzeuge hinter Gudendorf zunächst aus den Augen. In Sankt Michaelisdonn schlossen die Beamten jedoch wieder auf. Beim Erblicken des Streifenwagens beschleunigten beide Fahrer innerorts ereut stark und trennten sich an der Kreuzung zur Burger Straße (L 140): Das gelbe Motorrad bog trotz Gegenverkehrs rücksichtslos nach links in Richtung Quickborn ab. Das dunkle Motorrad flüchtete geradeaus in die Hoper Straße. Die Polizei folgte dem gelben Motorrad auf der L 140, verlor den Sichtkontakt aufgrund der enormen Beschleunigung des Flüchtigen jedoch erneut.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation Meldorf nach Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Fahrern oder den genutzten Motorrädern geben können. Zudem werden Verkehrsteilnehmer gebeten, sich zu melden, sofern sie durch die Fahrweise der Motorradfahrer gefährdet wurden.

Hinweise nimmt die Polizeistation Meldorf unter der 04832 20350 oder jede andere Dienststelle entgegen.

Theresa Straßmann

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