Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260528.1 Albersdorf: Deko-Figur von Pfingstvolksfest entwendet - Polizei sucht Zeugen

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Albersdorf (ots)

Am vergangenen Pfingstwochenende kam es in Albersdorf zu einem Diebstahl einer 1,80m großen Deko-Figur. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung.

Im Zeitraum Samstagmittag bis Sonntagmittag entwendete ein bislang unbekannter Täter eine rund 1,80m große Hunde-Figur. Die Figur befand sich auf einem Anhänger, der sich hinter einem Fahrgeschäft in der Bahnhofstraße befand.

Da bisherige Ermittlungen keine Erkenntnisse zum Verbleib der Figur oder zu dem Täter erbrachte, sucht die Polizei nach Zeugen.

Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bahnhofstraße gemacht haben oder Angaben zum aktuellen Standort der auffälligen Figur machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Albersdorf unter der Telefonnummer 04835 223190 in Verbindung zu setzen.

Theresa Straßmann

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