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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260527.1 Albersdorf: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz: Polizei sucht Zeugen

Albersdorf (ots)

Am Montagnachmittag ist es auf dem Parkplatz eines Discounters in Albersdorf zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Im Zeitraum zwischen 13:40 Uhr und 14:40 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Pfingstmontag einen grauen Ford, der auf dem Discounterparkplatz in der Friedrichstraße abgestellt war. An der hinteren Tür des Autos entstand Sachschaden in Form einer größeren Delle sowie Kratzern. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne auf den Fahrer des Fords zu warten oder sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizeistation Albersdorf hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Unterstützung.

Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04835 223190 mit der Polizeistation Albersdorf in Verbindung zu setzen.

Theresa Straßmann

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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