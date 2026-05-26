Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260526.4 Fitzbek: Einbruch in landwirtschaftlichen Betrieb - Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Fitzbek (ots)

In dem Zeitraum von Sonntagnachmittag, 17.05.2026, bis Montagvormittag, 18.05.2026, kam es zu einem Einbruch in eine Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Firmengeländes in Fitzbek. Der bislang unbekannte Täter entwendete Akku-Werkzeuge und ein hochwertiges GPS-System von einem Traktor. Die Kriminalpolizei Itzehoe bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 08:00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in eine Maschinenhalle in der Hauptstraße ein. Er entwendete mehrere Akku-Werkzeuge und demontierte anschließend ein hochwertiges GPS-System im Wert von ca. 7.650,00 Euro, welches sich auf dem Dach eines Traktors befand. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter im Bezug auf dieses GPS-System über fachliche Kenntnisse verfügt haben muss.

Die Kriminalpolizei Itzehoe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Derzeit gibt es keine Täterhinweise. Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04821 6020 zu melden.

Theresa Straßmann

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