Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260526.1 Lägerdorf: Vermisste 16-Jährige ist zurückgekehrt (Folgemeldung zu 260522.3)

Lägerdorf (ots)

Die seit dem 09. Mai 2026 vermisste 16-Jährige aus Lägerdorf ist nach Hause zurückgekehrt. Eine Straftat steht nicht im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild der Jugendlichen nicht weiter zu verbreiten.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell