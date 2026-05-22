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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260522.1 Glückstadt/Wilster: Bekämpfung des illegalen Glücksspiels - Generalstaatsanwaltschaft, Polizei und Steuerfahndung vollstrecken Durchsuchungsbeschlüsse

Glückstadt/Wilster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft des Landes Schleswig-Holstein, des Finanzamtes für Zentrale Prüfungsdienste - Steuerfahndung - und der Polizeidirektion Itzehoe

Unter Federführung der bei der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig eingerichteten Koordinierungs- und Ermittlungseinheit zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (KE OK) haben die Polizeidirektion Itzehoe sowie weitere Kräfte der Landespolizei und das Finanzamt für Zentrale Prüfungsdienste - Steuerfahndung - am 21. Mai 2026 gemeinsam Durchsuchungsbeschlüsse für zahlreiche Gaststätten und mehrere Wohnungen unter anderem in Glückstadt und Wilster vollstreckt. Hintergrund sind Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Verdacht der unerlaubten Veranstaltung von Glücksspielen durch das Aufstellen von Spielautomaten.

An den Maßnahmen waren über 60 Polizeibeamte sowie Steuerfahnderinnen und -fahnder des Landes Schleswig-Holstein und eine Vielzahl von Beamten der Ordnungsämter der Städte Glückstadt und Wilster beteiligt.

Im Rahmen der Maßnahmen sind unter anderem 15 Spielautomaten und Beweismittel in Form von Unterlagen sowie elektronischen Speichermedien sichergestellt worden, die nun ausgewertet werden müssen.

Ferner konnten im Rahmen der Vermögensabschöpfung durch die Beschuldigten mutmaßlich erlangte inkriminierte Vermögenswerte (u.a. Bargeld, Schmuck und Immobilien) in Höhe von über 600.000 EUR vorläufig gesichert werden.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen werden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte gegeben.

Dr. Sören Pansa, Generalstaatsanwaltschaft des Landes Schleswig-Holstein

Björn Gustke, Polizeidirektion Itzehoe

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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