Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260519.2 Itzehoe: Unbekannter entreißt Seniorin die Handtasche

Itzehoe (ots)

Am späten Freitagabend hat ein unbekannter Mann in Itzehoe einer 80-jährigen Frau die Handtasche entrissen. Die Geschädigte kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Um 22:58 Uhr befand sich die 80-jährige Itzehoerin auf dem Gehweg in der Viktoriastraße. Nach bisherigen Ermittlungen schubste ein unbekannter Mann die Frau und entriss ihr dabei die Handtasche. Anschließend floh der Täter mit der Tasche und darin befindlichem Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Der Täter soll männlich sein und ein junges Erscheinungsbild haben. Er ist etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, schlank und dunkel bekleidet. Zudem trug er ein Oberteil mit Kapuze und führte eine Tasche mit sich.

Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen eines Raubdelikts. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter 04821 6020 zu melden.

Björn Gustke

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