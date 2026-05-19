Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260519.1 Heide: Tatverdächtiger nach Brand an Müllcontainern ermittelt

Heide (ots)

In der Nacht zu Dienstag haben in Heide mehrere Müllcontainer und eine Schaukel gebrannt. Das Feuer beschädigte auch eine angrenzende Garage. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise.

Gegen 04:25 Uhr brannten in der Hermann-Löns-Straße vier Müllcontainer neben einem Garagentrakt. Das Feuer beschädigte auch das Dach einer direkt angrenzenden Garage. Die Feuerwehr löschte den Brand. In der Nähe befindliche Wohnhäuser blieben unbeschädigt.

Kurze Zeit später, gegen 04:45 Uhr, brannte auf dem Gelände eines Kindergartens in der Klaus-Harms-Straße eine Schaukel. Auch dieses Feuer löschte die Feuerwehr. Es entstand Sachschaden.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung trafen Polizeibeamte auf einen 19-jährigen deutschen Mann aus Heide. Er machte zunächst widersprüchliche Angaben und räumte schließlich ein, die Brände gelegt zu haben. Die Einsatzkräfte nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß.

Die Kriminalpolizei Heide ermittelt wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung. Die Ermittlungen, auch zum Motiv, dauern an. Zeugen, die Hinweise zu den Bränden geben können, melden sich bitte unter 0481 940 bei der Polizei.

Björn Gustke

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