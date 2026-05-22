Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260522.4 Meldorf: Verkaufsverabredung führt zu Raubtat

Meldorf (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in Meldorf zu einem Raub von mehreren Kleidungsstücken. Mehrere Personen griffen hierbei die zwei 16 und 18 Jahre alten Geschädigten an. Im Anschluss flüchteten die teilweise unbekannten Beschuldigten. Die Kriminalpolizei Heide ermittelt.

Nach ersten Ermittlungen trafen sich gegen 15:40 Uhr ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger aus Brunsbüttel mit einem bislang unbekannten Beschuldigten in Meldorf am Bahnhof, um dort mehrere Kleidungsstücke zu verkaufen. Als dieser ihnen den Rucksack mit den Kleidungsstücken gewaltsam entreißen wollte, verließen sie den Bahnhof und gingen zur dortigen Unterführung. In der Unterführung stoppte eine Gruppe von vermutlich sechs Personen die Beiden und griff sie anschließend tätlich an. Hier gelang es den Tätern den Rucksack zu ergreifen und mit diesem zu flüchten.

Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich ein. Sie weiteten diesen auch in den Bereich Heide aus, da laut Zeugenaussagen mindestens zwei der Tatbeteiligten in den nächsten Zug nach Heide eingestiegen seien. Der hinzugezogene Rettungsdienst verbrachte die beiden Geschädigten leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Im Anschluss übernahm der Kriminaldauerdienst Pinneberg vor Ort die Ermittlungen. Die Beamten konnten zeitnah einen Tatbeteiligten ermitteln. Es handelt sich um einen 16-Jährigen aus dem Kreis Dithmarschen. Polizeibeamte nahmen ihn daraufhin an seiner Wohnanschrift vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Jugendliche wieder auf freien Fuß. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes.

Theresa Straßmann

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