Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260522.3 Lägerdorf: 16-Jährige vermisst

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Lägerdorf (ots)

Seit Samstagabend, dem 09.05.2026, wird die 16-jährige Anastasiia S. aus Lägerdorf vermisst. Die Vermisste wurde zuletzt am Hamburger Hauptbahnhof gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Bisherige Fahndungsmaßnahmen ließen einen Aufenthalt im Bereich des Hamburger Hauptbahnhofs und umliegenden Stadtbereichen vermuten, führten jedoch nicht zu einem Antreffen. Es liegen Hinweise vor, dass die Vermisste persönliche Kontakte in Hamburg haben könnte. Da alle bisherigen polizeilichen Fahndungsmaßnahmen erfolglos verliefen, bittet die Polizei die Medien und die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach der Lägerdorferin.

Die Vermisste ist 164 cm groß und von schlanker Statur. Sie hat blond-schwarz gefärbte Haare, grün-braune Augen und ein Nasenpiercing am rechten Nasenflügel. Zuletzt habe sie eine kurze, schwarze Lederjacke, eine graue Sporthose im Leopardenmuster und schwarz-weiße Turnschuhe getragen sowie einen schwarzen Rucksack mit sich geführt. Das der Pressemitteilung beigefügte Foto zeigt die Vermisste am 01.05.2026.

Personen, die Anastasiia S. gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, die Itzehoer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 04821 6020 zu informieren oder den Polizeiruf 110 zu wählen.

Björn Gustke

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