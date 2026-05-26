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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260526.3 Itzehoe: Gartenlaube brennt vollständig ab - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Itzhoe (ots)

In der Nacht zu Montag kam es in Itzehoe zu einem Brand einer Gartenlaube. Da eine Brandstiftung nicht auszuschließen ist, ermittelt die Kriminalpolizei Itzehoe und sucht Zeugen.

Gegen 04:00 Uhr stellte eine Anwohnerin der Straße Karnberg fest, dass ihre Gartenlaube brannte, und alarmierte die Feuerwehr. Trotz des zügigen Eingreifens der Einsatzkräfte brannte das Gebäude vollständig nieder.

Die Kriminalpolizei Itzehoe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Derzeit gibt es keine Täterhinweise. Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04821 6020 zu melden.

Theresa Straßmann

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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