POL-IZ: 260526.3 Itzehoe: Gartenlaube brennt vollständig ab - Kriminalpolizei sucht Zeugen
Itzhoe (ots)
In der Nacht zu Montag kam es in Itzehoe zu einem Brand einer Gartenlaube. Da eine Brandstiftung nicht auszuschließen ist, ermittelt die Kriminalpolizei Itzehoe und sucht Zeugen.
Gegen 04:00 Uhr stellte eine Anwohnerin der Straße Karnberg fest, dass ihre Gartenlaube brannte, und alarmierte die Feuerwehr. Trotz des zügigen Eingreifens der Einsatzkräfte brannte das Gebäude vollständig nieder.
Die Kriminalpolizei Itzehoe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Derzeit gibt es keine Täterhinweise. Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04821 6020 zu melden.
Theresa Straßmann
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