Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260526.2 Wilster: Festnahmen nach Einbruch in Discounter

Wilster (ots)

In der Nacht zu Montag kam es in Wilster zu einem Einbruch in einen Discounter, der einen größeren Polizeieinsatz auslöste. Dank des Einsatzes mehrerer Streifenwagen, Diensthunden und einem Hubschrauber konnten zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Auch die Beute wurde bereits sichergestellt.

Gegen 00:22 Uhr verschafften sich zwei zunächst unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Markt in der Mühlenstraße, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Nach der Tat flüchteten die Unbekannten mit zwei Taschen voller Stehlgut in Richtung eines angrenzenden Kleingartenvereins.

Die umgehend alarmierte Polizei leitete sofort eine intensive Fahndung ein, bei der neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber und Diensthunde zum Einsatz kamen. Mit Erfolg: Die Polizeihunde führten die Beamten direkt zu den beiden flüchtigen Personen, die sich noch auf dem Gelände der Kleingartenkolonie befanden. Die Polizisten nahmen daraufhin die beiden 15 und 21 Jahre alten deutschen Tatverdächtigen fest. In der Nähe fanden die Beamten auch zwei Taschen mit Diebesgut.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen kamen die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß. Gegen sie läuft ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen.

Theresa Straßmann

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