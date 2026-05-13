FW-EN: Drei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal
Ennepetal (ots)
Die Feuerwehr Ennepetal wurde am 12.05.2026 zu drei Einsätzen gerufen. Am Vormittag wurde der Rettungsdienst bei einer komplizierten Rettung mit der Drehleiter unterstützt. Am Mittag und Nachmittag kam es zu je einer Alarmierung durch Brandmeldeanlagen im Stadtgebiet. Beide Alarme wurden durch einen technischen Defekt und nicht durch ein Feuer ausgelöst. Im Einsatz war die hauptamtliche Wache.
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