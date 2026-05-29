Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260529.2 Heide: Nachbarschaftsstreit eskaliert - Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Heide (ots)

Gestern kam es in Heide zu einer schweren körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, die einen größeren Polizeieinsatz nach sich zog. Hintergrund des Vorfalls sind nach ersten Erkenntnissen langanhaltende Streitigkeiten unter Nachbarn.

Gegen 18:00 Uhr eskalierte der Streit in der Hamburger Straße. Ein 54-jähriger, türkischer Beschuldigter griff dabei einen Verwandten seines Nachbarn mit einem Gegenstand an.

Die Polizei unterband die weitere Eskalation durch den Einsatz von Pfefferspray und nahm den Beschuldigten vorläufig fest. Ein Rettungswagen brachte den 30-jährigen Geschädigten in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei Heide ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Beamten setzten den 54-Jährigen am nächsten Tag nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Theresa Straßmann

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