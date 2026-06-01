Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260601.3 Heide: Großkontrolle zur Anreise des "Harder Force Open Air" - Polizei zieht Bilanz

Heide (ots)

Am Freitag führte das Polizeirevier Heide eine großangelegte Kontrollaktion des Anreiseverkehrs anlässlich des Musikfestivals "Harder Force Open Air" durch. Ziel der Maßnahme war die Überprüfung der allgemeinen Verkehrssicherheit, wobei das Hauptaugenmerk der Einsatzkräfte auf der Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer lag.

Insgesamt waren 16 Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Itzehoe sowie Einsatzkräfte des Hauptzollamts Itzehoe im Einsatz. Zwei Rauschgiftspürhunde des Zolls unterstützen hierbei die Kontrollen.

Im Rahmen der stationären Kontrollen unterzogen die Polizisten insgesamt 175 Fahrzeuge einer allgemeinen Überprüfung. Die Bilanz der Einsatzkräfte: Insgesamt stellten sie 78 Verkehrsordnungswidrigkeiten, wie zum Beispiel Fahren ohne Sicherheitsgurt oder Verstöße gegen die Ladungssicherheit fest. In vier Fällen leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren aufgrund des Fahrens unter Alkoholeinflusses oder anderer berauschender Mittel ein und untersagten die Weiterfahrt vor Ort, da die gesetzlichen Voraussetzungen für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr nicht mehr gegeben waren. In einem Fall stellten die Beamten zusätzlich den Führerschein eines Fahrers noch vor Ort sicher.

Auch in Zukunft wird die Polizeidirektion Itzehoe konsequent gegen Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten vorgehen, um alle Verkehrsteilnehmer zu schützen.

Theresa Straßmann

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