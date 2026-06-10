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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart- Plieningen / - Wangen / - Ost / - Sillenbuch (ots)

Unbekannte sind zwischen Montag (25.05.2026) und Dienstag (09.06.2026) in Wohngebäude Im Asemwald, an der Süßener Straße, der Stöckachstraße und der Mannspergerstraße eingebrochen. Im Asemwald versuchten die unbekannten Täter zwischen Montag (25.05.2026) und Montag (08.06.2026) eine Wohnung aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. An der Süßener Straße verschafften sich die Unbekannten am Sonntag (07.06.2026) gegen 15.30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung, indem sie Wohnungstüre aufbrachen. Ob etwas erbeutet wurde, ist bislang unklar. An der Stöckachstraße machten sich die Täter am Dienstag (09.06.2026) zwischen 8.30 und 18.30 Uhr gleich an mehreren Wohnungen zu schaffen. Die Unbekannten hebelten zwei Wohnungen im Dachgeschoss auf und durchwühlten sie. Zum Diebesgut ist bislang nichts bekannt. An der Mannspergerstraße brachen unbekannte Täter am Dienstag (09.06.2026) zwischen 9.30 und 10.30 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter schlugen eine Scheibe im Erdgeschoss ein und gelangten so in das Haus, welches die durchsuchten. Zur Beute ist auch in diesem Fall bislang nichts bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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