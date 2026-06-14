Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Schauinsland: Polizei sucht Zeugen nach möglichem illegalen Autorennen

Freiburg (ots)

Das Polizeirevier Freiburg-Süd sucht Zeugen zu einem möglichen illegalen Kraftfahrzeugrennen auf der Schauinslandstraße (L 124) am Samstag, 13.06.2026, zwischen 19:45 Uhr und 20:15 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren zwei ältere BMW mit hoher Geschwindigkeit die Strecke mehrfach bergauf und bergab. Dabei sollen die Fahrzeuge mit geringem Abstand gefahren, Kurven geschnitten und riskante Überholmanöver durchgeführt haben.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Freiburg-Süd unter der Telelefonnummer 0761 8824421 entgegen.

RFS/LL

FLZ/TB

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